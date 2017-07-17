Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü raporu...

Haberler anlık güncellenmektedir...

GİRESUN'DA "BYLOCK" OPERASYONU

Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik operasyonlar devam ediyor.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. (AA)

TEKİRDAĞ'DA "BYLOCK" OPERASYONU

⁠⁠⁠Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına 115 kişiden 15'i adliyeye sevk edildi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları iddia edilen aralarında iş adamı, ev hanımı, imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor, esnaf, işçi ve polislerin de olduğu 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 115 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Bu arada haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişiden birinin vefat ettiği, diğerlerinin başka şehirlerde yaşadıklarının tespit edildiği belirtildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. (AA)

BURSA MERKEZLİ OPERASYONDA 8 ESKİ ÖĞRETMEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 eski öğretmenden 8'i daha adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir'de gözaltına alınan 8 eski öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler arasında bulunan, operasyon anında ikinci kattaki evinin balkonundan atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada ayağını kıran kadın öğretmen H.B'nin ayağındaki alçı dikkati çekti.



Gözaltına alınan bir öğretmenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, bir şüphelinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.



Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin arandığı bildirildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 11 Temmuz'da, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si adliyeye sevk edilmişti. (AA)