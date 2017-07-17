OHAL tezkeresi Meclis'te

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Nisan 2017 tarihli ve 1139 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan Olağanüstü Halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasını öngörüyor.

Tezkere, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek.

ohal

ohal uzatıldı mı