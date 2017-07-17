OHAL tezkeresi Meclis'te

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Nisan 2017 tarihli ve 1139 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan Olağanüstü Halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasını öngörüyor.
Tezkere, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek.
- ohal
- ohal uzatıldı mı
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YORUMLAR 20
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Misafir 30 dakika öncedün ohal kalktı baskılar bitti diye propaganda yapan parti ohal ilan edince millet tura çıkıyor. bir çetele tutmak gerek artık ne iyidir, ne kötüdür. Bu ne yaman çelişki. herkes konuşur akp yapar!30
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Misafir 34 dakika önceönetim şeklini ohal yapın sürekli uğraşmayın yaa zor olur size kıyamam Ülkenin ismini de malum yapın toptan rahata erin09
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Misafir 25 dakika önceboş yapma gereksiz insan00