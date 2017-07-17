Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MGK toplantısının ardından, saat 15.00'te Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 19.40'ta başladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"Türkiye geçtiğimiz cumartesi pazar günü 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası nefretle hatırlayarak bir kere daha anmıştır. Programlarla 15 Temmuz'u bir kere hatırladık. Unutmayacağımızı her vesile ile dile getiriyoruz. Çok şükür milletçe unutturmayacağımızı hatırlattık.

15 Temmuz akşam saatlerinden başlayarak 16 Temmuz sabahına kadar süren çok büyük bir destansı hikaye. Ne bu hainleri ne de 250 şehidimizi ve gazilerimizi unutturmayacağız. Bütün bu yapılan kahramanlıkları unutmayacağız. Bir kere daha elim günde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz 2016'daki gibi vatandaşlarımızın demokrasimize sahip çıktığını, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmaktan geri kalmayacağımızı gösteren bir etkinlik oldu.

"111 BİN 240 KAMU GÖREVLİSİ İHRAÇ EDİLDİ"



Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 1 yıl geçti 15 Temmuz'un üzerinden. FETÖ ile kapsamlı bir mücadele sürdürülüyor. KHK ile birlikte görevden almalar devam ediyor. 20 Temmuz 2016'dan bu yana 26 KHK çıkartıldı. 111 bin 240 kişi bu süreçte kamudan ihraç edildi, 32 bin 180 kişi görevden uzaklaştırıldı. 35 bin 639 kişi ise görevine iade edildi. Yaklaşık 3.5 milyon kamu görevlisinin olduğunu düşünür olursak bu rakam yaklaşık yüzde 3.5'e denk geliyor.

Gerekli görülenler kamu görevinden ayıklanıyor. Haklı bulunanlar görevine iade ediliyor. Bu örgütün 40 yıl karda yürüyüp izini belli etmediklerini düşünürseniz bunların devam edeceğini tahmin edersiniz.

Bunların finansal kaynaklarının kurutulması. Diğer terör örgütlerinden kendilerini ayıran en önemli özellik çok geniş bir finansal kaynağa sahip olmaları. Çok ciddi şekilde topladıkları paralara sahip olan bir örgüt.

Örgütle irtibatlı olan 960 şirkete el konulmuş TMSF'ye geçirilmişti. FETÖ'nün okullarına el konularak işlemler başlatıldı. Hazırlıklar sürdürülüyor. Maarif Vakfımız FETÖ'nün işgal ettiği alanlardaki sorumluluğu üstüne alacak.

OHAL komisyonuna bugün mesai saati bitimine kadar 3 bin 28 başvuru gerçekleşti. 120 bini aşkın başvuru yapılması öngörülüyor. Çok sayıda dosya ortada olacak. Bu dosyalardan mükerrer olanlar ayıklanacak.

"MİLLETTEN BAŞKA HİÇBİR EGEMEN GÜÇ KALMAYACAK"

Bizim 15 Temmuz'da hayatını veren 250 şehide can borcumuz var. Daha fazla çalışacağız. Bu FETÖ'cü eşkıyalardan bunlarla bağlı, yanında, çevresinde duran herkesten hesap soracağız. Yani bunların devletten arındırılması darbeci ve örgüt üyelerinin hesap vermesi için bütün yasal yapılar eksiksiz devam edecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletten başka hiçbir egemen güç kalmayacak.



İç ve dış güvenlik tehditleri ilgili kurumlar tarafından gündeme getirilmiş. Adalet Bakanlığımız adalet ile ilgili bir sunum yapmış ve OHAL kararı meclisten geçmiştir.

FETÖ ELEBAŞININ ABD'DE YAPTIĞI RÖPORTAJ

Mahkemeler karşısında hesap veren örgüt üyelerine mesaj veren ve Türkiye'yi tehdit eden mesajlar var. ABD'den isteğimizin ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bu kadar insanı şehit edecek demokrasiyi rafa kaldıracak bu örgüt lideri hiçbir şey olmamış Pensilvanya'da röportaj verecek. Türkiye'ye bir takım tehditler edecek. NATO'da şu kadar yıllık ittifakımız var. Türkiye ile ABD ilişkilerinin bu kadar yıllı geçmiş var. ABD'nin bu adamı derhal derdest edip tutuklaması gerekir. Tutuklamıyorsanız en azından faaliyetlerini kısıtlayın. Oradan faaliyetlerini sürdürmesi bu kabul edilemez.



FETÖ SANIĞININ HERO TİŞÖRTÜ GİYMESİ



Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Adalet Bakanlığı çalışma yapıyor. FETÖ sanıkları tek tip kıyafetle çıkacak. O tişört görüldüğü günden beri insanlar 'Böyle şey olur mu?' diye tepki gösterdi. Bunların tek tip elbise ile mahkemeye getirilmesi daha doğrudur.

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YI KAPATMASI



Gerçekten kabul edilemez. İslam dünyasında 3 tane kutsal mescit var. Kudüs'teki Harem-i Şerif Müslümanların ilk büyük kıblesidir. 1967'den beri hiç kapatılmamıştır. Böyle bir ortamda bu kararın uygulanması kabul edilemez. İnsanlık suçudur.

Böylesine bir takım baskılarla Müslüman kimliğini baskı altına almaya çalışmak Kudüs'ün tarihine saldırıdır, hakarettir.

RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI

Rusya ile S-400 ile ilgili görüşmelere olumlu sürüyor. Şuanda anlaşma son noktasında değil. Katar meselesi iise Katar Üssü yeni bir mesele değil. Önümüzdeki günlerde Katar'da ortak tatbikat yapılacak. Planlaması önümüzdeki günlerde ortaya çıkar.



















