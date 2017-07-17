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Tunceli'de bir grup terörist jandarma karakoluna taciz ateşi açtı

Tunceli'de, bir grup teröristin Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde taciz ateşi açtı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 23:04:48 Güncelleme: 23:06:03 AA

Tunceli'de, bir grup terörist Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na taciz ateşinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı'na bir grup terörist tarafından akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçtı.

Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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