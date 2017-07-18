BURSA Mudanya’da, 33 yaşındaki Yusuf Süzer, 18 Mayıs 2013’te birlikte alkol aldığı kız arkadaşı Dilşah Aytekin ve Kaan Uysal ile birlikte kayık kiralayıp denize açıldı. Kardeşi, Süzer’e cep telefonuyla ulaşamayınca ağabeyini en son birlikte gördüğü Dilşah Aytekin’i aradı. Aytekin’in, “Açıldıktan sonra Yusuf ve Kaan denize girdiler. Şakalaşıyorlardı. Sonra Yusuf kayboldu. ‘Belki bize şaka yapmıştır. Kıyıya çıkıp eve dönmüştür’ diye düşündük. Geri döndük” dedi. Bunun üzerine Süzer’in kardeşi polise giderek şikâyetçi oldu. Aytekin ve Uysal gözaltına alındı. Dilşah öğretmen ifadesinde de olayı aynı şekilde anlattı. Ancak Kaan Uysal, Süzer’i Dilşah Aytekin’in denize ittiğini söyledi. Mahkemeye çıkarılan Aytekin tutuklanırken, Uysal ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yusuf Süzer’in cesedi olaydan 14 gün sonra Mudanya İskelesi’nin bir mil açığında bulundu.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dilşah Aytekin’i ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. ‘İhmali davranış’ nedeniyle 15 yıla indirilen ceza ‘iyi hal’den 12 yıl 6 aya düşürüldü. Kaan Uysal’a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ise ertelendi. Yargıtay Aytekin’e verilen cezayı aleyhine bozdu. Yargıtay ayrıca sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesini, ölen Yusuf Süzer’in yüzme bilip bilmediğinin de sorulmasını istedi. Tekrar yargılanırken tahliye edilen Dilşah Aytekin’e mahkeme bu defa ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezayı ‘iyi hal’den 25 yıla indirirdi. Yargıtay bu kararı onarsa, 3 yıl 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Dilşah Aytekin tekrar tutuklanacak.