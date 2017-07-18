Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 18 Temmuz 2017 Salı günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

AĞRI'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ağrı'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 esnaftan 2'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 esnafın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., ve Z.K., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, A.K., F.C., ile N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)



ELAZIĞ MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON: 10 GÖZALTI

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada aralarında aktif, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilen askeri personel, memur, sağlık çalışanı ile esnaflarında bulunduğu şüpheliler belirlendi.

Terörle mücadele ekipleri, belirlenen şüpheliler ile ilgili Elazığ merkezli İzmir ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında bir yarbayın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ANKARA'DA 40 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 39'u daha önce İçişleri Bakanlığında çalışmış, biri halen görevde bulunan 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 40 zanlıdan birinin halen Bakanlıkta çalıştığını, diğerlerinin ise açığa alındığını veya ihraç edildiğini belirtti.



Yetkililer, gözaltı işlemlerine başlandığını kaydetti. (AA)

KAYSERİ'DE 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen 36 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 22'si gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)