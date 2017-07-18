Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde üzerindeki İngilizce 'Hero' yazılı 'Kahraman' anlamına gelen tişörtü giyen Atatürk Üniversitesi öğrencisi, vatandaş tarafından polise ihbar edildi.

İHA'nın haberine göre; İhbar üzerine MOBESE'den şahsın tespit edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arkadaşlarıyla birlikte Üniversite kampüsü içerisindeki bir markete giren genç, çıkışta polis ekipleriyle karşılaştı. Polislerin kendisini durdurması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan ve ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi, kimlik sorgusunun ardından ekip aracına bindirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan genç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AYNI TİŞÖRTÜ SUİKAST TANIĞI SANIĞI GİYMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü üzerinde İngilizce "Hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmiş, yaşanan tartışmaların üzerine ertesi gün Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına genelge gönderilmişti.

Öte yandan tartışmalara neden olan 'Hero' yazılı tişörtün satışını yapan firmanın, tişörtün satışlarını kaldırdığı öğrenildi.

erzurum

fetö

Hero