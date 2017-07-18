AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, Meclis'te görüşmeleri devam eden içtüzük değişikliği için, "Bu içtüzük geçici bir içtüzük. 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girdikten sonra yeni bir içtüzüğe ihtiyacımız olacak. Bu değişiklik, 2019'a kadar geçerli olacak. 2019 gelmeden yeni içtüzük de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak yeni baştan yazılacak." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Dün yaylada davarlarını otlatırken vatandaşımızı da bu alçaklar katletti. AK Parti Teşkilatımızın ilçe başkanlarını da bu cani terör örgütünün elemanları şehit etti. Terörist kalleştir, terörist korkaktır. Şu anda bölgede yoğun biçimde operasyonlar gece gündüz devam ediyor. Bu topraklarda tek bir terörist kalmayıncaya kadar bütün örgütlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Geçtiğimiz haftayı 15 Temmuz dolayısıyla birçok etkinlikle tamamladık. 81 ilimizde, ilçelerimizde demokrasi nöbetleri tutuldu. 81 ilin meydanları birbiri ile kenetlendi. Hizmete verdiğimiz eserlere de onların aziz isimlerini vererek, çocuklarımızı onların destansı hikayeleri ile büyüteceğiz."

"FETÖ, KILIÇDAROĞLU'NUN EYLEM VE SÖYLEMLERİNDEN CESARET ALIYOR"

"Yaşananlara kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. Biz, bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteririz, ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Bunu yapanlar millete karşı en büyük ayıbı işliyor. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bu ayıbı işleyenlerin millete özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok, 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Ana muhalefet partisi başkanı yol yorgunu, bazı şeylerin farkında olmayabilir. Biz de kendisini uyarıyoruz, kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol, bunların kontrolüne girme. Kılıçdaroğlu diğer yandan da sırtını PKK'ya yasladığını ifade edenlerin yüzünü güldürüyor. PKK'nın siyasi kanadına bile özgürlük istemiştir. Biz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle kol kola yürürken ana muhalefet partisi başkanı da FETÖ'cülerle, bölücülerle kol kola yürümeyi tercih etmiştir."

"Böyle giderse ana muhalefet partisi sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi paylaşmaya devam edecekler. Millet, cumartesi gecesi o fotoğrafı çok net vermiştir."

OHAL KOMİSYONU

"Bugüne kadar terör örgütleri ile mücadelede 168 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 33 bin 180'i kamudan uzaklaştırıldı. 111 bin 240'ı ihraç edildi. 35 bin 639 kişi de görevine iade edildi. Bugüne kadar aralarında mükerrer de olanlarla birlikte 300 bin itiraz başvurusu alındı. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Başvuruları detaylı incelemeye tabi tutmak amacıyla OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu kurduk ve dün itibariyle çalışmaya başladı. AİHM de yapılan başvuruları bu komisyonun yeni bir iç hukuk yolu olarak gösterip ve bunu işaret ederek bu müracaatları reddetti. Ülkemiz aleyhine 24 bin 600 başvuru varken, 30 Haziran'da sayı 12 bine inmiştir. Önümüzdeki günlerde bunun tamamı da reddedilecek."

MESCİD-İ AKSA'NIN KAPATILMASI

"İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasının hiç manası yok. Çeşitli güvenlik uygulamaları ve aramadan geçirerek adeta bir yıldırma politikası uygulanıyor. Ortadoğu'da tutuşturulmaya çalışılan fitne fitiline kimsenin ateş tutmasına izin vermeyeceğiz."

KATAR KRİZİ

"Katar'ı hedef alarak tırmandırılan anlamsız krizin çözülmesi için bugün de Türkiye yapıcı aktif rol almaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız 23-24 Temmuz'da Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar'dan oluşan bölgeye ziyaret gerçekleştirecek. Bağımsızlık referandumu ile bağımsız devlet hayali kuranlar da sukutu hayale uğrayacak."

"BU İÇTÜZÜK 2019'A KADAR GEÇERLİ OLACAK"

"İçtüzük niye değişiyor. Çok açık. Parlamentonun verimli çalışması için. Bu içtüzük geçici bir içtüzük. 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girdikten sonra yeni bir içtüzüğe ihtiyacımız olacak. Bu değişiklik, 2019'a kadar geçerli olacak. 2019 gelmeden yeni içtüzük de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak yeni baştan yazılacak."