Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü raporu.

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AYDIN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 6 MUVAZZAF ASKER TUTUKLANDI

Aydın merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 muvazzaf asker tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "örgütün askeri yapılanmasına" yönelik Aydın ve Ankara'da gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 12 Temmuz'da Aydın ve Ankara'da belirlenen adreslere, Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, aralarında astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış, bir gün sonra yakalaması bulunan 1 şüpheli daha yakalanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün asker yapılanmasındaki mahrem imamlarla iletişim halinde olduklarının tespit edildiği belirtilmişti. (AA)