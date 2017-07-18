CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara Kocaeli'de saldırı planladığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan DEAŞ üyesi ile bu kişiyle bağlantısı bulunduğu öne sürülen 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri'den kiraladığı minibüsü CHP yürüyüşü sırasında Kocaeli'de kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen DEAŞ üyesi O.K. ve onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



KİRALIK MİNİBÜSTE SEÇİM MALZEMELERİ BULUNMUŞTU

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir DEAŞ üyesinin, Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediğini belirleyerek operasyon başlatmış, yürüyüşteki kalabalığın üzerine aracı sürerek saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen O.K. ve onunla bağlantılı 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Kiralık minibüste, provokasyon amacıyla konulmuş AK Parti'ye ait bayrak ve bazı seçim malzemeleri de bulunmuştu.