Gazet Habertürk'ün haberine göre Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Meclis’te basın mensuplarının sorusu üzerine ‘Anıtkabir arazisinin imara açıldığı’ iddiası ile ilgili şunları söyledi:

İNCELETTİK: Maalesef Mimarlar Odası bir algı operasyonuyla sanki Anıtkabir arazisi imara açılıyormuş gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan haberler yayıyor. Bunu biz de incelettik. Kesinlikle gerçekle yakından uzaktan alakalı değil. Orada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mimarlar Odası arasındaki çekişmeye, maalesef Anıtkabir ve Atatürk alet edilmeye çalışılıyor. Anıtkabir’in askeri sınırları içinde olan en küçük bir yapılaşmaya, ne Büyükşehir Belediyesi’nin öyle bir niyeti var ne de biz müsaade ederiz.

TALEBİMİZ YOK: Orada bir algı operasyonu yapıldığı kanaatindeyiz. İmara açılmasına yönelik hiçbir şekilde ne belediyenin ne de bizim bir talebimiz var. Sadece daha önceden park alanı olan küçük bir askeri arazinin park alanı yapılması ile ilgili bir teklif yapılmış. Onu da biz kabul etmemişiz bakanlık olarak. Lojman falan hiçbir şey yok.

AKLA ZARAR: Bizim alanımız içinde, yani Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı içinde olan alanla ilgili alınan hiçbir karar yok. Güzelliği, yeşilliği niye bozalım, aklımızı peynir ekmekle mi yedik. Orada Silahlı Kuvvetler’e, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilen alan içinde yapılaşma akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse ‘Evet’ demez.

‘MEVCUT DURUM PLANA İŞLENDİ’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Anıtkabir’in imara ve ranta açılacağı iddialarına düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Konunun sosyal medyaya “Anıtkabir’i yıktırmayız, ranta açtırmayız. Kimse Anıtkabir’e dokunamaz” gibi ifadelerle yansıdığını söyleyen Gökçek, “Kim dokunuyor? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Söylediklerinin ve anlattıklarının hiçbir alakası yok. Yapılan iş sadece mevcut durumun tabiri caizse plana işlenmesinden ibaret” dedi.