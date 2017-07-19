Kabine revizyonu olacak mı, kabine değişikliği olacaksa hangi bakanlar gidecek yerine hangi bakanlar gelecek, AK Parti kabinesi 2017 yılının kalan döneminde hangi bakanlardan oluşacak. İşte Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasında yapılan sürpriz zirve bugün Ankara kulislerinde bu soruları beraberinde getirdi.

2002 yılından bu yana AK Parti iktidarı tarafından kurulan 8 hükümet içerisinde oldukça sık karşılaştığımız kabine değişikliklerinde çok sayıda AK Partili bakan olarak görev aldı. Kabine değişikliği konusunu bu defa gündeme getiren ise, partili Cumhurbaşkanlığı konusunda referandumda vizeyi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ‘metal yorgunluğu’ açıklamasıydı.

AK Parti teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasını kapsayan bu açıklama, bir süredir AK Parti kabinesinde de değişiklik söylentilerini beraberinde getiriyor, fakat hükümet sözcüleri “kabine değişiklikleri her zaman olabilir” diyerek konuya netlik vermekten uzak duruyorlardı. Buna karşılık bugün Külliye’de gerçekleşen sürpriz zirve tüm gözlerin kabineye çevrilmesine neden oldu.

KABİNEYE YENİ GİREN BAKANLAR



Osman Aşkın Bak (Yeni Gençlik ve Spor Bakanı), Hakan Çavuşoğlu (Yeni Başbakan Yardımcısı), Jülide Sarıeroğlu (Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Ahmet Eşref Fakıbaba (Yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Abdülhamit Gül (Yeni Adalet Bakanı), Ahmet Demircan (Yeni Sağlık Bakanı).



GÖREV YERİ DEĞİŞEN BAKANLAR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başbakan yardımcılığı görevine getirildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Başbakan Yardımcısı oldu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ Başbakan Yardımcısı oldu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı oldu.



KABİNE DIŞINDA KALAN BAKANLAR



Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kabine dışında kalan isimler oldu.

KABİNE REVİZYONU 2017



Başbakan

Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcıları

Bekir Bozdağ

Mehmet Şimşek

Fikri Işık

Recep Akdağ

Hakan Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu

Dışişleri Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu

Adalet Bakanı

Bekir Bozdağ'ın yerine Abdulhamit Gül

Avrupa Birliği Bakanı

Ömer Çelik

Ekonomi Bakanı

Nihat Zeybekci

Maliye Bakanı

Naci Ağbal

Kalkınma Bakanı

Lütfi Elvan

Gümrük ve Ticaret Bakanı

Bülent Tüfenkci

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Fatma Betül Sayan Kaya

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Faruk Özlü'nün yerine Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mehmet Müezzinoğlu'nun yerin Jülde Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Mehmet Özhaseki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı

Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Faruk Çelik'in yerine Ahmet Eşref Fakıbaba

Kültür ve Turizm Bakanı

Nabi Avcı'nın yerine Numan Kurtulmuş

Milli Eğitim Bakanı

İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı

Fikri Işık'ın yerine Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı

Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı

Recep Akdağ'ın yerine Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Ahmet Arslan

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