Kabine revizyonu olacak mı, kabine değişikliği olacaksa hangi bakanlar gidecek yerine hangi bakanlar gelecek, AK Parti kabinesi 2017 yılının kalan döneminde hangi bakanlardan oluşacak. İşte Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasında yapılan sürpriz zirve bugün Ankara kulislerinde bu soruları beraberinde getirdi.
2002 yılından bu yana AK Parti iktidarı tarafından kurulan 8 hükümet içerisinde oldukça sık karşılaştığımız kabine değişikliklerinde çok sayıda AK Partili bakan olarak görev aldı. Kabine değişikliği konusunu bu defa gündeme getiren ise, partili Cumhurbaşkanlığı konusunda referandumda vizeyi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ‘metal yorgunluğu’ açıklamasıydı.
AK Parti teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasını kapsayan bu açıklama, bir süredir AK Parti kabinesinde de değişiklik söylentilerini beraberinde getiriyor, fakat hükümet sözcüleri “kabine değişiklikleri her zaman olabilir” diyerek konuya netlik vermekten uzak duruyorlardı. Buna karşılık bugün Külliye’de gerçekleşen sürpriz zirve tüm gözlerin kabineye çevrilmesine neden oldu.
KABİNEYE YENİ GİREN BAKANLAR
Osman Aşkın Bak (Yeni Gençlik ve Spor Bakanı), Hakan Çavuşoğlu (Yeni Başbakan Yardımcısı), Jülide Sarıeroğlu (Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Ahmet Eşref Fakıbaba (Yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Abdülhamit Gül (Yeni Adalet Bakanı), Ahmet Demircan (Yeni Sağlık Bakanı).
GÖREV YERİ DEĞİŞEN BAKANLAR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başbakan yardımcılığı görevine getirildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Başbakan Yardımcısı oldu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ Başbakan Yardımcısı oldu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı oldu.
KABİNE DIŞINDA KALAN BAKANLAR
Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kabine dışında kalan isimler oldu.
KABİNE REVİZYONU 2017
Başbakan
Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcıları
Bekir Bozdağ
Mehmet Şimşek
Fikri Işık
Recep Akdağ
Hakan Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ'ın yerine Abdulhamit Gül
Avrupa Birliği Bakanı
Ömer Çelik
Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci
Maliye Bakanı
Naci Ağbal
Kalkınma Bakanı
Lütfi Elvan
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü'nün yerine Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu'nun yerin Jülde Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik'in yerine Ahmet Eşref Fakıbaba
Kültür ve Turizm Bakanı
Nabi Avcı'nın yerine Numan Kurtulmuş
Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı
Fikri Işık'ın yerine Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı
Recep Akdağ'ın yerine Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan
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