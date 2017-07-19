Ak Parti kabinesi 2017 yılının kalan döneminde görev alacak bakanlar belli oldu. Kabine değişikliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi. Peki, yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir. İşte Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hayat hikayesi...

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

1951 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Eşref FAKIBABA Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında mezun oldu.

1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1986-1992 yılları arasında 6 yıl Başhekimlik yapan Ahmet Eşref FAKIBABA 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde Belediye Başkanlığına aday oldu ve kazandı.

Ahmet Eşref Fakıbaba evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.