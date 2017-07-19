Adalet Bakanlığı'nda devir-teslim

Adalet Bakanlığı'nda, Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bozdağ görevi Adalet Bakanlığı'na getirilen Abdülhamit Gül'e devretti. Bozdağ görevi devir sırasında yaptığı açıklamada, "O süreçte, Adalet Bakanı, HSYK Başkanı ve hükümet olarak büyük bir birlik gerçekleştirdik." dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

Çıkan kanunla hem HSYK'daki başkan ve üyeleri, tetkik hakimleri, adalet akademisi başkan ve üyeleri, bütün bunların görevlerini sonlandıran, buralardaki FETÖ hakimiyetini son veren kanunlar çıkarıldı.

Kurulan mahkemelerin kaldırılması ve diğer tedbirler konusunda çıkarılan düzenlemeler bu örgütle mücadele konusunda önemli adımlar oldu.

Daha darbenin başarılı ya da başarısız olduğunun belli olmadığı dönemde tedbiri alan Türk yargısıdır. O gece HSYK, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı açığa aldı. Pek çok yargı mensubu ile ilgili tahkikatlar başladı.

Ben gözüm arkada kalmadan gidiyorum. Her zaman onunla beraber olacağım. Onun başarısı için koşacağımı buradan ifade ediyorum.

Gül'ün açıklamalarından satır başları;

Bu görevi tevdi eden sayın Başbakanıma sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımızın da Başbakan Yardımcısı olarak tecrübelerinden istifade edeceğiz. AK Parti adalet ve kalkınma üzerine reformlarını yapan bir iktidardır. Biz kendimizle yarışan bir hareket olarak, reformları inşallah artıracağız.

Abdülhamit Gül

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