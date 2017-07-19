KPSS'nin ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar şimdi de merakla ikinci tercihlerin başlamasını bekliyor. Memur adayları, "KPSS 2. tercih ne zaman?" diye soruyor. Sorunun cevabı ise ÖSYM tarafından yayınlanmış olan çalışma takviminde yer alıyor. İşte KPSS 2. tercih hakkında detaylar...

KPSS 2. TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan KPSS yerleştirme takviminde yer alan bilgiye göre, 2017 KPSS 2. tercihleri 14 Kasım 2017 tarihinde başlayacak ve 23 Kasım 2017 tarihinde sona erecek.

Adaylar bu süre içerisinde tercihlerini yapacak ve ardından yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den gelecek olan haberi bekleyecel. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar yerleştiği kamu kurumunda göreve başlamak için doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.

KPSS'DE İLK TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI

Milyonlarca memur adayının merakla beklediği KPSS 2017/1 tercih sonuçları, bugün ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne aday bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecekler. Öte yandan KPSS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden de öğrenilebiliyor.

Yerleştirme Türü Tercih Yapan Aday Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı LİSANS 90.236 1.524 1.521 3 ÖNLİSANS 110.116 885 885 0 ORTAÖĞRETİM 139.216 232 232 0

KPSS-2017/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2017/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖNLİSANS)

KPSS-2017/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

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KPSS 2. tercih ne zaman?

KPSS 2017/2 tercihleri ne zaman?