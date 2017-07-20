Bursa Mudanya’da 2013’te Yusuf Süzer, arkadaşlarıyla açıldığı kayıktan düşüp boğuldu. Dava açıldı, kayıktaki Kaan Uysal “Yusuf’u Dilşah itti” dedi. 33 yaşındaki ilkokul öğretmeni Dilşah Aytekin, 12 yıl 6 ay ceza aldı. Yargıtay kararı bozdu. 3 yıl hapis yatan Aytekin yeniden yargılanırken tahliye edildi. İkinci yargılamada mahkeme Aytekin’e 25 yıl hapis cezası verdi.

Beraat beklerken Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla hüsrana uğrayan, karar onanırsa yeniden cezaevine girecek olan öğretmen Dilşah Aytekin, öncesi ve sonrasıyla hayatını kâbusa çeviren o günü Gazete Habertürk’ten Öznur

Karslı'ya anlattı.

Evlendikten sonra psikolojik sorunları nedeniyle ücretsiz izne ayrıldığını söyleyen Dilşah Aytekin, ‘alkol sorunu’ nedeniyle 1 hafta yattığı AMATEM’de tanışmış Yusuf Süzer ve Kaan Uysal’la. AMATEM’in “Alkol sorunun yok, psikolojik tedavi görmen gerekiyor” kararı sonrası evine dönen genç öğretmen, süreci özetle şöyle ifade etti:

‘ACILARI PAYLAŞIYORDUK’

“Üçümüzün de sorunları vardı, acılarımızı paylaşıyorduk. Yusuf bir süre sonra bana duygusal olarak yakınlaştı. Ama rahatsız etmedi. Ben arkadaş kalalım istedim. Gece arayıp kayık kiraladıklarını, açılmak istediklerini söylediler. Sabah 08.00’de buluştuk. İkisi de çok alkol almıştı...

Bir ara motor bozuldu. Önce Kaan denize atladı, sonra Yusuf. Küreğin birini denize çekip şakalaştılar. Beni de çağırdılar, kısa süre kalıp kayığa çıktım. Olduğum yerde 20 dakika uyuyakalmışım. Uyandığımda Yusuf yoktu. Kaan ‘Abla bilmiyorum, açılmıştır, yüzüyordur’ dedi. ‘Yardım istemeye gitmiştir’ diye düşündüm. Balıkçılara seslendim, iple bizi kıyıya çıkardılar.

Yusuf’tan o gün haber çıkmayınca kayıp olduğu anlaşıldı. Bir sonraki gün Kaan’la karakola ifade vermeye gittik. Serbest bırakıldım ancak Kaan bu olayı kendisinin üzerine yıkacağımı söyleyen komiserlerin baskısıyla Yusuf’u benim ittiğimi söylemiş. 2 gün sonra tutuklandım. 3’üncü duruşmada 12.5 sene hapis cezası verildi. Ancak otopside Yusuf’un vücudunda darp ya da itme izi yoktu. Ailesi hakkımda şikâyetçi olmamıştı.

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‘İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM’

İkinci yargılamada kardeşleri ve arkadaşları Yusuf’un iyi derecede yüzdüğünü söylediler. Bu ifadeler ve raporlar üzerine tahliye oldum. Cezaevindeyken iki üniversiteyi daha kazandım. Her şeyi geride bırakıp beraat beklerken, aynı mahkemenin müebbet hapis kararıyla donakaldım. Hüküm giymediğim için halen öğretmenlik yapabilme hakkım var. Öğretmenliğe dönüş planları yaparken bu haksızlıkla bir kez daha yıkıldım. Yusuf ölü bulunduktan 14 gün sonra yapılan otopside 246 promil alkollü çıktı.

Bütün bunlar göz ardı edildi, mahkeme Yusuf’un platonik aşkına cevap vermediğim için onu öldürdüğümü gerekçe göstererek böyle haksız bir karara imza attı. İşin içinden çıkamıyorum, bir kadın ve bir öğretmen olarak çok rencide edildim.”

AŞK MESAJLARI GEREKÇELİ KARARDA

DİLŞAH Aytekin’i 25 yıl hapse çarptıran Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, ölen Yusuf Süzer’in sanığa aşk mesajları attığını belirtti. Aytekin’in Süzer’i denize iterek boğulmasını sağladığına hükmeden mahkeme, gerekçeli kararında “sanık Dilşah Aytekin’in Yusuf Süzer’i iterek denize düşmesine neden olduğu, kayığa çıkmaya çalışan Süzer’in elinden iterek boğulmasını sağladığına kuşku bulunmadığı” ifadesine yer verildi.

DEĞİŞTİRDİ, MAHKEME İNANMADI

Kayıktaki 3’üncü kişi olan Kaan Uysal ise daha önce Aytekin’in Süzer’i denize ittiği yönündeki ifadesini son duruşmada değiştirdi. İkili arasında bir husumet olmadığını söyleyen Uysal, Dilşah Aytekin’in ifadesini doğruladı ancak mahkeme bunu inandırıcı bulmadı.