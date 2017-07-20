Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Tolga E., babasını görüntülü arayarak yatak üretim tesisini ateşe verdi. Babanın ihbar etmesi üzerine Tolga E., gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesindeki Hayri E.'nin sahibi olduğu yatak imalat fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla arasında sorunlar olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Tolga E., fabrikaya geldi. Fabrikaya girmek isteyen Tolga E.'ye, fabrikanın güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine Tolga E. elindeki silahla havaya ateş açarak içeri girdi. Fabrikaya giren Tolga E.'nin, babasını telefonla görüntülü arayarak, fabrikayı yakacağını söylediği ileri sürüldü. Babası tarafından ikna edilmeye çalışılan Tolga E., elindeki benzinle fabrikayı ateşe verdi. Daha sonra baba oğlunu ihbar etti ve olaya yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Büyüyen alevler fabrikayı bir anda sarmaya başlarken, yangına 18 itfaiye aracı ve 40 itfaiye eri müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik süren çalışmalarının ardından fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken, zararın yaklaşık 3 milyon TL olduğu bildirildi.

Babasına ait fabrikayı kundakladığı ileri sürülen Tolga E., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.