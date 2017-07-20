15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM binasının onarımı için harçlığını gönderen 12 yaşındaki Utku Tan Kızıltaş, hem Meclis'i ziyaret edip son halini gördü hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri oldu.

KAHRAMAN'IN DAVETLİSİ OLARAK GELDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın davetlisi olarak Genel Kurul Salonu'ndaki oturuma katılan Utku Tan, daha sonra Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Utku Tan "İnşallah o günleri hiçbir çocuk, hiçbir Türk insanı yaşamaz. Sizleri seviyor, her gün dua ediyorum" dedi. Erdoğan, duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettiğ Utku'nun alnından öptü. Utku'nun anlamlı hareketini Erdoğan, Yenikapı'daki konuşmasında milyonlarla paylaşmıştı. Utku Tan Kızıltaş ayrıca Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağlayan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın misafiri oldu.

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