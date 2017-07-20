Tercih nasıl yapılır? 18 Temmuz'da başlayan üniversite yerleştirme tercih işlemleri 26 Temmuz'da sona erecek. Tercih işlemlerini yapacak ünivete adayları, tercihleri nasıl yapılacağını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih işlemleri devam ediyor. Peki, tercih nasıl yapılır? Üniversite (LYS) tercihleri nereden yapılır? İşte 2017 LYS tercih kılavuzu ve kontenjanları...

TERCİH NASIL YAPILIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'nin (ÖSYS) ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarını öğrendikten sonra 18 Temmuz'dan itibaren tercihlerini yapmaya başlayan adaylar, tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapıldığı merak ediyor. İşte 2017 üniversite tercih işlemleri;

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu program ların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

ÜNİVERSİTE (LYS) TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını 2017-YGS/ LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herha ngi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yaz abilecektir.

2017-ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

LYS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2017



YGS sonuçlarını öğrenerek tercih işlemlerini yapacak öğrenciler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bugün başlayan tercih işlemleri 26 Temmuz 2017 tarihinde son bulacak.

Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

2017 ÜNİVERSİTE (LYS) TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI...

2017-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklar.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, Tablo 3'teki ön lisans, Tablo 4'teki lisans programlarına;

a) YGS ve /veya LYS yerleştirme puanları,

b) Y ükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilecekler.

ÜNİVERSİTE KONTENJAN VE KOŞULLARI NELERDİR?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğret im kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aş ağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili terci hleri ve bu program ların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Tablo 1A’da hangi puan türünde en az kaç YGS/LYS puanı alan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programlarına ön kayıt yaptırabilece kleri görülmektedir.

Tablo 6A ve 6B .1 ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puanları ile yerleştirilebilecekleri lisans programlarını, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına , ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanl ı yerleştirme puanl arı ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar ek puanları hesaplanmış olsa bile Ta blo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına ek puan lı yerleştirme puanları ile yerleştirilme zler.

YGS puanlarından 150’nin altında olanlar için yerleştirme puanı (Y-YGS), LYS puanlarından 180’in altında olanlar için ilgili Y-LYS puanı hesaplanmayacaktır.

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarınd an mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. M.T.O.K. k ontenjanların ın boş kalması durumunda genel lise mezunları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettik leri takdirde bu kontenj anlara yerleştirileceklerdir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar , ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınma yacaktır .

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