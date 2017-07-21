Şanlıurfa’da görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın memleketi Gümüşhane’ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca katledilip cesedinin Pülümür Çayı’na atılmasını protesto etmek amacıyla bugün Tunceli’de CHP’nin öncülüğünde yürüyüş düzenlenecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Siyasi parti temsilcilerinin, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek yürüyüşte hazır bulunmak amacıyla çok sayıda CHP Milletvekili de Tunceli’ye gitti. Saat 18.00’de belediye binası önünden başlayacak yürüyüş, Necmettin Öğretmen’in cesedinin bırakıldığı Pülümür Çayı’nın kenarında son bulacak.

Pülümür Çayı’na kadar yürüdükten sonra Necmettin Yılmaz’ın anısına karanfiller bırakılarak, basın açıklaması yapılacak.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NU LEVENT GÖK TEMSİL EDECEK

Tunceli’deki “Terörü Protesto ve Öğretmen Necmettin Yılmaz’ı Anma Yürüyüşü”nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Grup Başkanvekili Levent Gök temsil edecek. Yürüyüşe ayrıca Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili katılacak. Meclis Genel Kurulu’nda yürüyüş hakkında bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Gök, “Biz, PKK terörünü kınamak üzere, Necmettin Yılmaz kardeşimizin şahsında, masum, öldürülen tüm sivil yurttaşlarımız, askerlerimiz ve polislerimiz anısına Tunceli’de yine sokaklarda yürüyüş yapacağız. Teröre karşı, terörün karşısında durmak için, elimizde parti bayrağı olmayacak, Türk bayrağı olacak, karanfiller olacak. Hepinizi bekliyoruz bu yürüyüşe. Teröre karşı ortak bir duruş sergilenmediği müddetçe, bir milli beraberlik sergilenmediği müddetçe terörün üstesinden gelemeyeceğimize inanıyorum. Tunceli’de yakılan bu fitilin, ateşlenen bu kıvılcımın Türkiye’ye yayılması gerekiyor. ‘Yeter artık ’ diyoruz teröre. PKK’sını, DHKP-C’sini, DEAŞ’ı, IŞİD’i, her neyse elinde silah tutan herkesi lanetliyoruz” diye konuştu.

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