15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 21 Temmuz 2017 Cuma günü raporu.

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"BYLOCK" KULLANAN 105 ESKİ POLİS HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı alındı.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ile 6'sı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. (AA)

KAYSERİ'DE 21 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EİDLDİ

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 zanlıdan 21'i adliyeye sevk edildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlının Emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 21'i, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir zanlı ise Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen 36 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 18 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmış, diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı. (AA)

İSTANBUL'DA 115 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 115 şüpheli gözaltına alındı.



Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. (AA)