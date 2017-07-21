Ölçöe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda istihdam edilmek üzere sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak. KPSS 2017/8 ile yapılacak tercih işlemleri başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı olan KPSS 2017/8 tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS 2017/8 tercih kılavuzu...

KPSS 2017/8 TERCİH KILAVUZU

Adaylar tercihlerini, 21- 27 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 27 Temmuz 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS 2017/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “ Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablolarından kontrol edilmelidir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS 2017/8 KADRO VE NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercih listenizi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

KPSS - 2017/8 Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir t utarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir .

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yer leştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştiri ldiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 11 Ağustos 2017 tarihinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlar a elektronik ortamda ver ilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerl eşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun internet site lerinden öğreneceklerdir.

sağlık bakanlığı

kpss 2017/8