Mersin'de D-400 karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan TIR, önündeki araca vurduktan sonra petrol istasyonundaki akaryakıt pompasına çarptı. İstasyonun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada yaralanan olmadı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, taş ocaklarından hafriyat taşıyan özel bir firmaya ait sürücüsü öğrenilemeyen TIR, Mersin Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde D-400 karayolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Önündeki otomobile çarpan TIR daha sonra petrol istasyonunun akaryakıt pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle akaryakıt pompasının kapakları yerinden çıktı. Herhangi bir alevlenmenin olmaması, olası bir facianın yaşanmasını önledi.

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Kazanın yansıdığı kamera görüntülerinde TIR'ın çarptığı aracın yanı sıra, petrol istasyonunda bulunan başka bir aracın da olay yerinden hızla uzaklaştığı, petrol istasyonu çalışanlarının da panikledikleri görüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.