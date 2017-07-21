Anadolu Üniversitesi (AÜ) Merkezi Açıköğretim Sistemindeki Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) tarafından yapılacak olan 3 ders sınavı yarın gerçekleştirilecek. En fazla üç dersten başarısız olup, bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere yönelik yapılan üç ders sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF 3 ders sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş ekranı!

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden üç dersten başarısız oluğ bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciler bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınavına katılacak. Yarın yapılacak olan sınav 09.30'da başlayacak. Öğrenciler sınava girecekleri sınav girriş belgesine, aşağıda belirtilen öğrenci giriş ekranından ulaşabilecek.

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Üç ders sınavı için sınava giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.



ÜÇ DERS SINAVI NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez .

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz.

"Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir .

Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.

Üç ders sınavı, 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 14.00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü 10.00 – 15.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemimizde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları aşağıda yer alan tablo kullanılarak Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 22-23 Haziran 2017 tarihlerinde TC kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10-19 (10 Hat) nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

Büro otomasyonunda ve öğrenci sayfasında üç ders sınavı ile ilgili “Üç Ders Sınavı” arayüzü 22-23 Haziran 2017 tarihlerinde açılacaktır. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrencilerin değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linke sadece en fazla üç dersten sınav hakkı olan öğrenciler yüklenmiştir. Sınav hakkı olmayan öğrenciler için bu link, uyarı vermektedir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, büro otomasyonu “Bilgi Değişikliği” linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.

AÖF 3 ders sınavı

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