İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bir terör örgütünün bitmeyen senaryosu - Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gerçeği" adlı kitapta, Gülmen ve Özakça'nın terör örgütü DHKP-C ile irtibatlı olduğu anlatıldı. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığınca Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 54 sayfalık kitap, basın yayın kuruluşları ile paylaşıldı.



"ALGI OPERASYONUNUN DEŞİFRESİNE YÖNELİK"



Kitapçık, "Elinizdeki bu kitapçık, birilerinin görmezden geldiği ve göstermemeye çalıştığı; yaptıkları kanlı eylemleri değişik algı oyunlarıyla unutturmaya, neredeyse basit bir öğrenci eylemi gibi pazarlamaya, hatta tescilli katillerini şirin fotograflarla masum bir genç kız olarak dünyaya yutturmaya çalıştıkları DHKP-C’nin son dönemdeki yeni bir algı operasyonunun deşifresine yöneliktir" sözleriyle başladı.



İHRAÇLARIN ARDINDAN OTURMA EYLEMİNE BAŞLADI



Devlet arşivlerinde Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında farklı bilgilerin bulunduğu belirtilen kitapta yer alan ifadelere göre, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında Selçuk Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Nuriye Gülmen açığa alındı. Mardin Mazıdağı’nda bir ilkokul öğretmeni olan Semih Özakça ise 29 Ekim 2016 kararnamesi ile ihraç edildi. Ardından 9 Kasım 2016’da oturma eylemlerine başladılar.



2017 yılı başında yayınlanan kararname ile Nuriye Gülmen de ihraç edildi. Ankara’nın en işlek yerlerinden biri olan Yüksel Caddesi’ndeki eylemlerini Sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi parti temsilcileri, öğrenci dernekleri ziyaret etti. Eylemin sloganı “Açığa alındım, işimi geri istiyorum” oldu. Eylem 9 Mart’ta Açlık Grevi’ne dönüştürüldü.



GÜLMEN HAKKINDA 12, ÖZAKÇA HAKKINDA 4 DAVA DEVAM EDİYOR



Kitapçıkta anlatılan devletin resmi kayıtlarına göre, Nuriye Gülmen hakkında devam eden 12 adet "terör örgütüyle iltisaklı" dava bulunuyor. Davalardan bir tanesinde mahkemenin mahkumiyet kararı bulunuyor ve dosya Yargıtay aşamasında.



Semih Özakça hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Kamu malına zarar verme”, “Basit yaralama”, “Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak”, “Terör örgütü propagandası yapmak”, "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "Görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından devam eden davalar bulunuyor.



ÖLÜM ORUÇLARINDA HAYATLARINI KAYBEDENLER



Kitapçıkta söz konusu isimlerin iltisaklı olduğu belirtilen DHKP-C terör örgütünün eylemlerinden de söz edildi. Buna göre 1984, 1996, 2000 ve 2006 yıllarında çok sayıda açlık grevi ve akabinde ölüm orucu eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemler neticesinde 1984 yılında 4 örgüt mensubu, 1996 yılında çeşitli cezaevlerinde gerçekleştirilen ölüm orucu eylemlerinde 12 örgüt mensubu öldü. 20 Kasım 2000 tarihinden bugüne kadar ölüm orucu eylemlerinde toplam 82 kişi yaşamını yitirdi.

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