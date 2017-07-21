Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da 21 Temmuz 2017 Cuma günü yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da birçok ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yapılacak. İşte İstanbul'daki planlı elektrik kesintileri;

KANARYA Mh., 1.BILDIRCIN Sk., 2.KIRLANGIÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DAĞYENİCE Mh., YAZLIK Mh., ÇANAKÇA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GENÇOSMAN Mh., MERA Sk., MEHMETÇİK Sk., AYAZ Sk., MADALYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FERAHEVLER Mh., AKSOY SİTESİ(ARMAĞAN Sk.) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BATTALGAZİ Mh., ÇAMLIBEL Sk., DENİZ Sk., YAKAMOZ Sk., GÜNEŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞEMSİPAŞA Mh., ŞAKİR ZÜMRE Cd., İSTANBUL Cd., FEVZİ ÇAKMAK Mh., 750. Sk., 751. Sk., BARBAROS Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞEMSİPAŞA Mh., KÜÇÜKKÖY Cd., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 51/1. Sk., 51. Sk., 50. Sk., 29. Sk., 28. Sk., 27. Sk., 26. Sk., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

HÜRRİYET Mh., CİHANGİR Sk., CENNET Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., TEKİN Sk., TÖRE Sk., TUFAN Sk., TOPÇULAR Sk., TİMURHAN Sk., İNCİRLİ Cd., CEBECİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

KARAMANDERE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TEŞVİKİYE Mh., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., DUTLUK İÇİ Sk., FERAH Sk., FULYA Sk., HAKKI YETEN Cd., HASAN CEVDET PAŞA Sk., İPEK Sk., KIVANÇ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES Mh., 360. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜMÜŞYAKA Mh., FEVZİPAŞA Mh., BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., YOLÇATI Mh., SEYMEN Mh., SAYALAR Mh., ÇELTİK Mh., ÇAYIRDERE Mh., BEYCİLER Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında HALLAÇLI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 07:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TEŞVİKİYE Mh., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., DUTLUK İÇİ Sk., FERAH Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., HASAN CEVDET PAŞA Sk., POYRACIK Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., SEZAİ SELEK Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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