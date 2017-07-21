Anadolujet'in Trabzon-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı acil durum çağrısı yaparken Samsun'a acil indi.Uçağın teknik bir arıza sonucu Samsun'a iniş yaptığı öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberrine göre, bugün saat 19:02'de Trabzon'dan havalanan TK7431 sefer sayılı İstanbul'a gelen Anadolujet uçağı Samsun'a yakın Karadeniz üzerindeyken pilotlar transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'a aldı. Uçağın pilotu Samsun Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantı kurarak teknik bir sorun nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yapacağını söyledi. TC-JFC kuyruk tescilli uçak saat 19:42'de Samsun'a sorunsuz iniş yaptı.

trabzon

acil iniş