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GÜNDEM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü

21 Temmuz 2017 Cuma, 22:02:15 Güncelleme: 22:07:53

Habertürk TV'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede Kudüs'te yaşanan gelişmeler ele alındı.

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