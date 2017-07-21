Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri'nden Kudüs'teki Mescid-i Aksa gerilimine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Harem'i Şerif'te yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada İsrail'e 'Endişeliyiz' mesajı verildi

"Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif'in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükûnetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir." denildi.