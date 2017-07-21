Habertürk TV'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede Kudüs'te yaşanan gelişmeler ele alındı.
- Dışişleri'nden Kudüs'teki Mescid-i Aksa gerilimine ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Harem'i Şerif'te yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada İsrail'e 'Endişeliyiz' mesajı verildi "Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif'in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükûnetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir." denildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0