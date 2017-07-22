Çarşamba günü revizyona gidilen kabinede, mühendis ve iktisatçı ağırlığı dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yeni Bakanlar Kurulu’nda toplam 8 mühendis bakan bulunuyor. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Üniversitelerin iktisat, işletme bölümlerinden mezun 6 bakanın yer aldığı kabinede, hukukçular da 6 isimle temsil ediliyor. 4 doktorun bulunduğu Bakanlar Kurulu’nun tek öğretmen kökenli ismi ODTÜ mezunu olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık.

DENİZCİLİK KÖKENLİ

Başbakan Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa Yüksek Mühendisi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Yıldırım ile aynı bölümden. Kabinenin bir diğer İTÜ’lüsü de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz. Yılmaz da Denizcilik Fakültesi Makine Bölümü’nden mezun.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

İTÜ’LÜ MÜHENDİSLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ni derece ile bitirmiş bir isim. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İTÜ Makine, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan İTÜ Maden, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

AĞIRLIK ANKARA HUKUK

Mühendis bakanların çoğunluğunun İTÜ mezunu olması dikkat çekerken, hukuk kökenliler ise ağırlıklı olarak Ankara Üniversitesi çıkışlı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Hukuk’tan mezun. Buna karşılık, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

DOKTORLAR ERZURUM’DAN

Kabinede 4 hekim bakan bulunuyor. Bunlardan 3’ü Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, genel cerrahi uzmanı. Mühendis kökenli olan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdiği için tıp doktoru unvanı da bulunuyor.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

İKTİSATÇILAR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir ekonomist. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu bir sendikacı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü çıkışlı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

SOSYAL BİLİMCİLER

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden, Maliye Bakanı Naci Ağbal İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

ÇİFTE ÜNİVERSİTE

Bakanlar Kurulu’nda İsmet Yılmaz hem mühendis hem hukuk, Fatma Betül Sayan Kaya da hem doktor hem mühendis olmalarıyla dikkat çekiyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ önce ilahiyat, sonra hukuk okumuş bir isim. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, mühendislik sonrası tarih bölümünü bitirmiş.

Kabine