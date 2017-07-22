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Uzmanlar uyardı: Marmara'da da olabilir

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 03:58:20

Ege’deki depremin ardından yakın dönemde ilk kez görülen tsunami, beklenen Marmara depremi ve sonrasında tsunami olasılığına ilişkin tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi

  • 1 Uzmanlar uyardı: Marmara'da da olabilir
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    Gökova Körfezi’nin Bodrum açıklarında dün saat 01.31’de meydana gelen ve 17 saniye süren 6.6 büyüklüğündeki deprem, 2 can kaybıyla sonuçlandı.

     

     

  • 2 Uzmanlar uyardı: Marmara'da da olabilir
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    Gazete Habertürk'ten Melis Apaydın İde, Öznur Karslı, Mehmet İnmez ve Kadir Tamer'in edindiği bilgilere göre; Bodrum ve Datça ile Yunanistan’ın Kos Adası’nda çok büyük paniğe yol açan depremde Kos Adası’nda bir eğlence merkezinin duvarının çökmesi sonucu İzmirli Sinan Kurtoğlu ile 1 İsveçli yaşamını yitirdi. 

  • 3 Uzmanlar uyardı: Marmara'da da olabilir
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    Çok sayıda binanın hasar gördüğü Bodrum ve Datça’da vatandaşlar ve turistler büyük panik yaşadı. Muğla genelinde deprem sonrasında panik nedeniyle yüksekten atlayanların ağırlıkta olduğu 358 kişi hastanelere başvurdu. Küçük çaplı hasar oluşan Bodrum Devlet Hastanesi’nde bazı hastalar başka hastanelere gönderildi. 50 trafonun zarar gördüğü Bodrum’da elektrik kesintileri yaşandı. Datça’da ise 15 ev hasar gördü.

  • 4 Uzmanlar uyardı: Marmara'da da olabilir
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    ŞEZLONGLARDA SABAHLADILAR

     

    Deprem sırasında 30’a yakın otomobilde, ağaç dalları ve kayaların düşmesi sonucu hasar oluştu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yaz aylarıyla birlikte nüfusun 1 milyon 200 bine ulaştığı ilçede can kaybı olmadığını belirtip yol çökmeleri, toprak kaymaları yaşandığını söyledi. Kandilli Rasathanesi, deprem sonrası Bodrum Limanı içindeki istasyonda 13 santimetrelik tsunami kaydedildiğini ancak daha yüksek bir tsunami hareketinin olduğunu açıkladı. Tsunaminin bazı yerlerde 30 santimetreyi bulduğu, suyun kıyıdan 10 metreden 100 metreye içeri sokulduğu belirtildi. 

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  • 5 Uzmanlar uyardı: Marmara'da da olabilir
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    Suların yükselmesiyle Gümbet sahilinde 12 tur, 5 balıkçı teknesi ile Gümbet Deresi kenarında park halindeki 20 araç sürüklendi. Büyük hasarın oluştuğu iskelede tekneler ile derenin kenarında araçlar üst üste çıktı. Yaklaşık 3 dakika boyunca gelen dalgalar nedeniyle sahildeki otellerin alt katları ile restoran bölümlerini su bastı, 16 işyeri sular altında kaldı. Depremin ardından tsunaminin sadece Gümbet Koyu’ndaki 1 kilometrelik sahil şeridi dışında etkili olmamasının nedenin ise tarihi ılıcası ile ünlü Karaada’nın, Bodrum merkezi için dalgalara bariyer görevi görmesi olduğu belirtildi. 

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