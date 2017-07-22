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‘BİRİ KIRILINCA DİĞERİ DE GELİR’

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan SÖZBILIR: Ayvacık, Manisa, Midilli kırık hatlarının hepsi birbiriyle ilişkili. Biri çalışınca diğeri de çalışmak zorunda. Son depremde kırılan, havzayı sınırlayan bir fay. Bu fayın kırılması pek çok fayda ana şoklar oluşturabilir. İzmir Gümüldür’den Balıkesir’e kadar büyük bir yırtılma hattı var. Midilli ve Manisa da bu hattın doğusu ve batısında. Hepsi aynı jeolojik mekanizma içerisinde. Bir sensör sistemi ile depremi önceden bildiren ön kestirim istasyonu kurma çalışmaları sürüyor. 10-15 gün önce veriler gelmeye başladı. Bir deprem bekliyorduk. Bu hatta 5 şiddetinde yeni ana şoklar bekliyoruz.