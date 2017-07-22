Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü raporu.

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KAYSERİ'DE 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevkedilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından mahkemeye gönderildi. Şüphelilerden; Şeyma Aşcı, Zehra Yılmaz, Merve Koçer, Gizem Savaş, Sezer Akbulut, Enmar Coşgun, Yusuf Avcı, Ufuk Yozgat, Abdullah Okuducu, Zekeriya Daş, Mustafa Badur, Yunus Emre Eliboyalı ve Kasım Taşgın tutuklandı. Ece A., Tuğba B., Esra S., Ersoy Ç., İsmet E., Göksel Naci C., Turan A. ve Havva İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)

