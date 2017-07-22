Ataşehir'de, bir akaryakıt istasyonunda müşteri ile pompacı arasında akaryakıt miktarı konusunda çıkan tartışmada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.



DHA'nın haberine göre olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Yeni Sahra mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerle bir pompacı arasında istenilenden az akaryakıt verildiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine akaryakıt istasyonunun güvenlik görevlisi müdahalede bulundu. Ancak tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi silahını çekerek pompacı ile tartışan Mehmet Faruk Türkoğlu (56) ile Hasan Şayin'i (39) vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.







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