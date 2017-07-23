YUNANISTAN’ın Kos (İstanköy) Adası’nda teyzesinin oğlu Sinan Kurtoğlu’nun hayatını kaybettiği Ege Denizi’ndeki depremde yaralanan Selim Çaydamlı, hâlâ olayın şokunu yaşıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan ve Kos’a tatil için giden Çaydamlı, o anları gazetecilere anlattı.

‘TUĞLALAR DÜŞTÜ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde tedavisi süren Çaydamlı, deprem günü İstanköy’de şehir merkezindeki bir otelde konakladıklarını, akşam yemeği sonrası dolaşmaya çıktıklarını söyledi. Şehir merkezinde gezdikleri sırada bir gürültü koptuğunu ifade eden Çaydamlı, “Yer havaya kalktı, biz de yere düştük. Üzerimize tuğlalar, bina parçaları yağmaya başladı. Yanımıza gelen 2 kişi, ‘Seni kurtaracağız, merak etme’ dedi” ifadesini kullandı.

Başından yaralandığını ve ayaklarını hissetmediğini belirten Çaydamlı, şöyle devam etti: “Acının şiddetiyle geçici bilinç kaybı yaşadım. Ertesi gün uyandığımda hastanedeydim. Başıma 9 dikiş atıldı, vücudumun bazı bölümlerinde ezilmeler var. Teyzemin oğlunun başına duvar parçaları isabet etti. Kuzenim Sinan Kurtoğlu’nun öldüğünü 6-7 saat sonra tedavi gördüğüm hastanede öğrendim. Bölge çok karışıktı, hiçbir şey öğrenme fırsatım olmadı. Ben de yarı baygın şekilde yatıyordum.”

Doktorlarının genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardığı 37 yaşındaki Çaydamlı’nın halen antibiyotik tedavisi gördüğü ve diz ameliyatı geçireceği öğrenildi.

BİR AİLENİN EN ACI YOLCULUĞU

DEPREMDE Yunanistan’ın Kos Adası’nda hayatını kaybeden 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu’nun İzmir’de yaşayan ailesi, oğullarının naaşını almak üzere adaya gitti. Büyük üzüntü yaşayan Ali-Simin Kurtoğlu çifti ile talihsiz gencin ablası Canan Dereli ve eniştesi Ziya Dereli, feribotla adaya geçti. İşlemler sürdüğü için cenazeyi alamadan dönen Kurtoğlu Ailesi’ni, İzmir’den giden 15 kişilik akraba ve arkadaş grubu Bodrum Gümrüğü’nde karşıladı. Ailenin, bu sabah saatlerinde tekrar İstanköy Adası’na gidip cenazeyi teslim alarak akşam Bodrum’a döneceği belirtildi.

Baba diş hekimi Ali Kurtoğlu, “Yeğenimle birlikte 3 kişi buraya tatile gittiler. Çok yakın arkadaştılar. 3 gün önce, 19 Temmuz, doğum günüydü. Birinin kolu, birinin bacağı kırıldı. Keşke oğlumun da sadece kolu, bacağı kırılsaydı” dedi.

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