Rize’nin Çayeli İlçesi’nde kurulan ‘Çayeli Müzik Orkestrası’, çaldığı melodilerle dünyanın kalbine dokunuyor. Yaşları 9 ile 13 arasında olan çocukların klip haline getirdiği parçalar, internette izlenme rekorları kırıyor. Hem Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzelliklerini tanıtmayı hem de müzik yapmayı amaçlayan öğrenciler, en son çaldıkları ve klip çektikleri ‘Game of Thrones Theme Cover’la dinleyenleri büyüledi. Zafer ve Evrim Kalenderoğlu çiftinin 2007 yılında kurduğu müzik okulu, hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre Zafer Kalenderoğlu, “Her öğrenci yaşına, tarzına, müzik zevkine göre tek tek değerlendiriliyor. Hepsinin içindeki cevheri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. ‘Game of Thrones Theme Cover’ isimli şarkıya çektiğimiz klip internette 127 bin kişi tarafından izlendi” dedi.