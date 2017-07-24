Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü raporu.

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UŞAK'TA FETÖ'DEN 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Uşak merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheliden adliyeye sevk edilen 8'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta içinde 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Örgütün mahrem yapısına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i emniyetten 2'side adliyeden olmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)