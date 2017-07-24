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Siirt'ten acı haber! 1 asker şehit

Teröristlerin saldırısı sonucu araçta bulunan askerlerden biri şehit olurken, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu olmak üzere 2 kişi yaralandı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:52:10 Güncelleme: 11:12:09

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çukurca Köyü Jandarma Komutanlığı'na bir grup uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in edindiği bilgiye göre; Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir astsubay şehit oldu.

2 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; Teröristlerin saldırısı sonucu araçta bulunan askerlerden biri şehit olurken, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Siirt'in Baykan ilçesi ile Ziyaret bölgesi arasında bulunan Çukurca köyü kırsalında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İçinde askerlerin bulunduğu sivil araca yönelik yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken, biri uzman çavuş ve biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığı belirtildi.

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