Kars'ta kaz yetiştiriciliği yapan Yasin Çetin, eşinin altınları ile aldığı 700 kazdan 300'ünün bilinmeyen nedenle öldüğünü söyledi. Çetin, "Hayatımızdan da endişe etmeye başladık" dedi.

DHA'nın haberine göre, Ardahan'ın Göle İlçesi'nde Fatma- Yasin Çetin çifti üç yıl önce evlendikten sonra Kars'a yerleşti. Eşi Fatma Çetin'e düğünde takılan altınları satan Yasin Çetin, kiraladıkları müstakil evin bahçesinde kaz yetiştiriciliği yapmaya başladı.





Ancak Çetin çiftinin kazları son 15 gün içinde toplu halde ölmeye başladı. 700 kazından 300'ünün öldüğünü belirten 45 yaşındaki Yasin Çetin şunları söyledi:

"Eşimin altınlarını satıp Kars'a geldik. Köylerden satın aldığımız kazları besleyip satarak geçimimizi rahat bir şekilde sağlıyorduk. Biraz durumumuzu düzeltip kaz çiftliği kurmayı planlıyorduk. Ama ne olduğunu anlamadan son 15 gün içinde kazlar telef olmaya başladı. Veteriner hekim getirdim ama verdiği ilaçların hiçbiri fayda etmedi. Kendi ekseni etrafında deli gibi dönen kaz telef oluyor. Ölen kazları kireçleyip toplu halde toprağa gömdüm. Artık kendi hayatımızdan endişe etmeye başladık. Yetkililerden yardım bekliyorum."

Üç yıl önce evlendiklerini ve Kars'a yerleşerek kaz yetiştiriciği yaptıklarını anlatan Fatma Çetin de şöyle konuştu:

ALYANSIMA KADAR SATIP KAZA YATIRDIK

"Parmağımdaki alyansa kadar her şeyi bozdurup, geleceğimiz olarak düşündüğümüz kazlara yatırdık. Eşimle birlikte el ele verip kazlara çocuklarımız gibi bakıyorduk. Ama kazlara gelen bu virüs salgını bizi perişan etti. Kazların gözümüzün önünde ölmesi içimizi acıtıyor. Adeta can çekişiyorlar. Sonuçta onlar da bir can. Elimizden bir şey de gelmiyor. Tamamen çaresiz kaldık. Ellerimle onlara su ve ilaç içiriyorum ama hiç fayda etmiyor. Ne yapalım, nereye gidelim, kime başvuralım bilmiyoruz."