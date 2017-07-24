Kars'ta 10 gün içinde yaşanan kanatlı hayvan ölümleri, yetkilileri harekete geçirdi. Kuş gribi şüphesi ile çok sayıda kanatlı hayvan canlı canlı telislere konuldu.

İHA'nın haberine göre; Kars merkez ve köylerinde son 10 gün içinde kaz ve tavuk ölümleri peş peşe yaşanınca yetkililer harekete geçti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkeze bağlı Mezra köyü'nde evleri bölge bölge karantina altına alarak kazları canlı halde çuvallara koydu. Hayvanlardan alınan örneklerin incelenmek üzere Erzurum başta olmak üzere bir çok ile gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, kanatlı hayvanlarının öldüğünü belirten vatandaşlar, hayvanlarının kuş gribinden öldüğünü iddia etti.

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