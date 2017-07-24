Silahlı kavga, Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Uluduğ Sokak'ta Saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailevi sebeplerde dolayı iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra uzayan sözlü tartışma silahlı kavga dönüştü. Olayda toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.







İHA'nın haberine göre olay, yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silah seslerinin duyulduğu adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Sokak ve cadde trafiğe kapatılırken caddede bulunan 1 araca da mermi isabet ettiği ve camının kırıldığı görüldü.







Olay anını gören ve aracına mermi isabet eden Serhat Kaya isimli bir vatandaş, " Silah seslerini duyduk. Birbirlerine silah çekiyorlardı. Birbirlerine saldırdılar ve sonrasında polisler geldi. Bizde durumu anlamadık olan arabamıza oldu" dedi.

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