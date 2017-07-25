15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybeden, ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Altın Elbiseli Adam lakabıyla tanınan Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Peki, Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu kimdir?

ALTIN ELBİSELİ ADAM BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?

Barkın Bayoğlu, 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimine İstanbul'da başlayan Bayoğlu, ailesinin İngiltere'ye göç etmesi nedeniyle eğitimine orada sürdürdü. 26 senedir motor kullanan Bayoğlu, yaptığı test sürüşlerini internette yayınlanmaya başlayıp kısa sürede motosiklet tutkunlarının fark etmesiyle takibe aldığı bir isim oldu.

ALTIN ELBİSELİ ADAM LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Barkın Bayoğlu, 2010 yılında Habertürk'e verdiği röportajla Altın Adam Lakabı'nın nereden geldiğini şu sözlerle açıklamıştı;

"Sponsorluk kapsamında bir deri tulum vermişlerdi. Üzerinde altın kaplama gibi bölümler var. Baktık, baktık, "Bu olsa olsa Altın Elbiseli Adam olur" dedik. Kazakistan'da çalıştığım dönemde, Alma Ata'daki müzede sergilenen M.Ö. 5'inci yüzyılda yaşamış bir Türk prensine ait "Altın Elbiseli Adam" kıyafetini görmüştüm. Bu kıyafete verilen ismi çok sevdik ve kullanmaya başladık."

BARKIN BAYOĞLU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.

Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu'ndan üzücü haber geldi. Bayoğlu, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaptı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bayoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

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