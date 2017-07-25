Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 25 Temmuz 2017 Salı günü raporu.

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TEKİRDAĞ'DA "BYLOCK" OPERASYONU

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 3'ü daha tutuklandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18'nin işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, zanlılardan 3'ünün tutuklanmasına karar verirken, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 15'i serbest bırakıldı.



SÜREÇ



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, veteriner, öğretmen, doktor, hemşire, esnaf, işçi ve polis gibi meslek gruplarına mensup kişiler, iş adamları, ev kadınları ve öğrencilerin de aralarında olduğu 128 kişi gözaltına alınmıştı.



Daha önce şüphelilerden 80'i adliyeye sevk edilmiş 25'i tutuklanmış, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 55'i serbest bırakılmıştı.



Yeni adliyeye sevk ve tutuklamalarla birlikte zanlılardan 98'i adliye sevk edilmiş, bunlardan 28'i tutuklanmış, 36'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 70 kişi de serbest bırakılmış oldu.



Gözaltındaki 30 kişinin emniyette işlemleri sürüyor. (AA)

ADANA'DA 45 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 45 zanlı gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme ByLock'u kullandığı öne sürülen bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurların da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında 20 zanlı daha aranıyor.

KAPATILAN ÖZEL OKUL VE DERSHANE ÇALIŞANLARINA OPERASYON



Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 81 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 13 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.



Gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlanan operasyonda şu ana kadar 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (AA)