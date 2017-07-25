Hakkari'de, Yüksekova Kaymakamı'na suikast hazırlığında olduğu belirtilen kadın terörist yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun edindiği bilgilere göre; Yüksekova polisi tarafından yakalanan kadın teröristin gösterdiği yerde yapılan kazıda bir el bombası ve bir adet roket sevk fişeği bulundu. Yapılan incelemede 19 yaşındaki Evin Ç.'nin 2016 yılında Şemdinli kırsalında askerin geçişi sırasında patlatılan EYP etleminde yer aldığı belirlendi. Bu saldırıda 2 asker şehit düşmüştü.

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