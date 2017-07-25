Halil İnalcık ölümünün birinci yılında anıldı

25 Temmuz 2016'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybeden Tarihçi-yazar Prof. Dr. Halil İnalcık, Fatih Camii'nde törenle anıldı. Törene İnalcık'ın ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin katıldı.

Halil İnalcık'ın ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen bir ulema kabri yapılması kararı vermiş İnalcık'ın kabri 1 yılın sonunda bu doğrultuda tamamlanmış oldu. İnalcık'ın kabri Fatih Camii'nde Hazire kısmında (Osmanlı'da görev yapmış üst düzey kişilerin kabirlerinin konulduğu kısımda) yer alıyor.