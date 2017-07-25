Karnelerin dağıtıldığı 9 Haziran 2017 Cuma gününden beri tatilde olan milyonlarca öğrenci, bir yandan tatilini sürdürürken bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. "Okullar ne zaman açılacak?" ve "tatil ne zaman bitiyor?" diye soran milyonlarca öğrenci için yanıt MEB'in çalışma takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

3 aylık yaz tatiline devam eden öğrenciler, oldukça yoğun ve yorucu geçen eğitim-öğretim yılını geride bıraktı ve bu yorgunluğu atmak için dinlenmeyi sürdürüyor.

Yaz tatilinin bitmesine halen oldukça zaman var ancak öğrenciler şimdiden "okullar ne zaman açılacak?" ve "yaz tatili ne zaman bitiyor?" diye sormaya başladı. Bu iki sorunun cevabı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takviminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 çalışma takvimini geride bıraktığımız aylarda açıklamıştı. MEB'in çalışma takvimine göre, okullar 18 Eylül 2017 Pazartesi günü açılacak ve ülke genelinde milyonlarca öğrenci dersliklerindeki yerini alacak.

Öte yandan çalışma takvimine göre, birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018 Cuma günü sonlanacak ve 15 günlük bir yarıyıl tatili başlayacak ve bu tatilin ardından da 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ikinci kanaat dönemi başlayacak.

8 Haziran 2018 Cuma gününe kadar sürecek olan ikinci kanaat döneminin ardından öğrenciler 8 Haziran 2018 tarihinde karnelerini alarak yeniden 3 aylık yaz tatiline başlayacak.

YAZ TATİLİNDE NELER YAPILMALI?

Öğrenciler, 9 Haziran 2017 Cuma günü karnesini almış ve 3 aylık bir yaz tatiline başlamıştı. Tatil boyunca yorgunluğunu gideren ve dinlenen öğrenciler aynı zaman tatilde yaptığı aktivitelere de dikkat etmeli.

Öğrenciler, tatil boyunca çeşitli etkinliklere katılmalı, spor faaliyetlerinde yer almalı ve kültürünü geliştirmek üzere aktiviteler yapmalıdır. Öte yandan tarihi mekanları ve müzeleri ziyaret etmek, sosyal aktivitelerde bulunmak ve genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır.

Yaz tatili boyunca evde oturulmamalı ve özellikle televizyon ve bilgisayar gibi cihazların başında çok fazla zaman geçirilmemelidir. Tatilin bitişine az bir süre kala da, konu tekrarı yapılmalı ve yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık yapılmalıdır.

2017 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER

Zafer Bayramı (30 Ağustos 2017)

Kurban Bayramı 1. gün (1 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 2. gün (2 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 3. gün (3 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 4. gün (4 Eylül 2017)

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2017)

Okullar ne zaman açılacak?

tatil ne zaman bitiyor?

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