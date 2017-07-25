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Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çekici çarpıştı: 6 yaralı

25 Temmuz 2017 Salı, 22:39:34 AA

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün çekiciyle çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Çekicide bulunan traktör ters döndü

  • 1 Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çekici çarpıştı: 6 yaralı
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    Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün çekiciyle çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

     

  • 2 Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çekici çarpıştı: 6 yaralı
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    Alınan bilgiye göre, Kenan Balcıoğlu (36) idaresindeki sarımsak işçilerinin bulunduğu 37 NB 539 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ve üzerinde traktör taşıyan 37 HF 459 plakalı çekiciyle çarpıştı.

     

  • 3 Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çekici çarpıştı: 6 yaralı
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    Kazada minibüsün sürücüsü ile araçtaki Şehri Aşçı, Hamide Beygirlioğlu, Refika Yavuz, Saliha Erikci ve Cemile Siviş yaralandı.

     

  • 4 Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çekici çarpıştı: 6 yaralı
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    Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

     

     

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  • 5 Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çekici çarpıştı: 6 yaralı
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    Üzerinde bulunan traktör kaza nedeniyle yola devrilen çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.

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