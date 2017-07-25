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Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

Diyarbakır'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla saldırı yapıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 00:15:29 Güncelleme: 00:31:37 AA

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına saldırı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı, ardından el bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırının ardından teröristler kaçtı.

Teröristlerin attığı el bombasının patlamadığı saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı. Bomba imha ekipleri, söz konusu patlamayan el bombasını olay yerinde imha etti.

Kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 47 dakika önce
    Rabbim korumus emnıyet guclerımızı. Hainler icin yasasın cehennem
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