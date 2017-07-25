Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü raporu.

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ANTALYA MERKEZLİ 6 İLDEKİ OPERASYON KAPSAMINDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bir kısmının ByLock kullandığı tespit edilen 85 şüpheliden 25inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8i tutuklandı, 17si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 60 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda daha önce kapatılan AKÇADERin üyelerine yönelik soruşturmaya ilişkin Antalya merkezli 6 ilde 13 Temmuzda düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, dernek çatısı altında örgüte eleman kazandırdıkları, "himmet" adı altında para topladıkları ve hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları öne sürülmüştü. "Beddua seansları" düzenleyen örgüt üyelerinin, darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri belirtilmişti. (AA)