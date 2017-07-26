Beşiktaş Etiler'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumanlar bütün binayı sararken, üst katlarda mahsur kalan 7 kişi, 1 kedi ve 1 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın paniğiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri ile itfaiye ekipleri, yüzünde yanıklar oluşan kedi için seferber oldu.

İHA'nın haberine göre, yangın Beşiktaş Etiler'de yer alan Yanarsu Sokağı'nda bulunan 4 katlı bir apartmanının giriş katında saat 00.00 sıralarında kurutma makinesindeki elektrik arızası nedeniyle çıktı.



Kurutma makinesinden sıçrayan kıvılcımların dairedeki bazı eşyaları da tutuşturması üzerine büyümeye başlayan yangının dumanları önce daireyi, ardından da apartman boşluğunu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinlerinden bazıları kendi çabalarıyla dışarıya çıkarken, apartmanın üst katlarındaki 7 kişi, 1 kedi ve 1 köpeği itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu, dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

"KURUTMA MAKİNESİ PATLAMIŞ"

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan apartman sakinlerinden biri, yaşanan can pazarını anlatarak, "7 kişiyi kurtardı itfaiye. Kurutma makinesi patlamış. Biz yatmıştık, kalktığımızda bununla karşılaştık. Şu anda aptal gibiyiz" dedi.

Yangının çıktığı dairede yaşadığı öğrenilen bir kedinin yüzünde büyük bir yanık oluştu. İlk olarak mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yaralı kediyi kurtarma seferberliğinde itfaiye ekipleri de devreye girdi ve talihsiz kediye oksijen gazı verildi. Yaralı kediye yapılan müdahale mahalle sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi. Yaralı kedinin daha sonra veteriner kliniğine götürüldüğü öğrenildi.