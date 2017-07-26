TBMM Genel Kurulu’nda, milletvekilliğinin düşürülmesi görüşülen HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk adına savunma yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 2 saat 2 dakika 12 saniye süreyle kürsüde kaldı. Önder, konuşması sırasında CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ile gerginlik yaşadı.

'İNFAZ EMRİ'

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Erol, terör örgütü PKK’nın katlettiği şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına gerçekleştirdikleri yürüyüş nedeniyle, KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu’nun kendisi hakkında “infaz emri” verdiğini anlattı. Erol, “HDP’li milletvekillerinden cesur ve cesaretli bir şekilde bu kürsüye gelip benim hakkımdaki ölüm emrini eleştirmenizi istiyorum” dedi.

"SEÇİLMEDEN ÖNCE KANDİL'E NE MESAJ GÖNDERDİN?"

HDP’li Önder, Erol’un bu sözlerine “Seçilmeden önce Kandil’e ne mesaj gönderdin? Onlar ne cevap verdiler? Ben bunun, bizzat adını zikrettiğin Karasu’nun, Rıza Altun’un dilinden tanığıyım. Nereye gidemiyorsan, nereden korkuyorsan beni çağır, şu fukara bedenimi sana eğer siper etmezsem şerefsizim” karşılığını verdi.

CHP’li Erol da “CHP adayları Kandil’de değil, önseçimde belirlendi. Siz herhalde karıştırdınız. Söylediğin her şey yalan. Nişantaşı’nın barlarında eğlenmeye benzemez bu” diyerek Önder’in suçlamalarına tepki gösterdi.