Emin Aşıkkutlu kimdir? Diyanet İşleri Başkanlığı'na Emin Aşıkkutlu mu gelecek? Diyanet Başkanı Mehmet Görmez'in farklı bir görevde devam etme talebi sonrasında, Diyanet'te yeni Başkan olarak Emin Aşıkkutlu'nun adı geçiyor. Peki, Emin Aşıkkutlu kimdir? İşte Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu hakkında merak edilenler...

PROF. DR. EMİN AŞIKKUTLU KİMDİR?

Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni birincilikle bitiren Aşıkkutlu, 1983 Nisan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Bursa Merkez Ebdâl Camii’nde imam hatip olarak ilk resmi görevine başlamıştır. 1985 yılında yüksek lisansını bitiren Aşıkkutlu, daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak naklen atandı.

1982 yılında Mekke'de yapılan Uluslararası Hafızlık Yarışmasına katılarak dünya üçüncüsü olan Aşıkkutlu, 1989 senesinde MEB aracılığıyla Mısır hükümetinden kazandığı araştırma bursu ile Mısır'a gitti ve burada araştırmalar yaptı.

Aşıkkutlu, 2010-2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Kurucu) Dekanlığını yaptı. Hadiste Rical Tenkidi, Sünnetin Dindeki Yeri isimli kitapları ve bir çok yayınlanmış eseri bulunmaktadır.

Karadeniz Teknük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve KTÜ Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, çok iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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